InPost prévoit un bénéfice de base stable pour 2026 après un quatrième trimestre en deçà des attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte des perspectives dans les paragraphes 1 et 2, ajout du contexte et de la citation du directeur général dans les paragraphes 4 et 5.)

La société de consigne de colis InPost

INPST.AS a déclaré mercredi qu'elle ne prévoyait aucun changement dans son bénéfice de base ajusté cette année, après avoir manqué les attentes du marché pour le dernier trimestre de 2025, affectée par des mesures d'intégration dans ses activités au Royaume-Uni et des coûts comptables liés à l'acquisition de Yodel.

Elle vise à augmenter sa part de marché, avec une croissance du volume de colis traités d'un pourcentage moyen à élevé en 2026. Elle prévoit également une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement était de 1,10 milliard de zlotys (298 millions de dollars) au quatrième trimestre, contre une estimation médiane de 1,21 milliard de zlotys dans un consensus compilé par la société. InPost est la cible d'un consortium dirigé par FedEx et Advent, qui souhaite racheter l'opérateur de consignes à colis dans le cadre d'une transaction de 9,2 milliards de dollars . L'offre, présentée aux actionnaires d'InPost en février, vise à étendre la portée de la société à travers l'Europe. Au moins 80 % des actionnaires doivent s'engager en faveur de la vente pour qu'elle aboutisse.

"Alors que nous entamons le prochain chapitre, nous restons concentrés sur l'évolution du commerce électronique européen vers le hors domicile (...) et nous continuons à investir de manière significative pour soutenir notre croissance à long terme", a déclaré Rafal Brzoska, fondateur et directeur général d'InPost, dans un communiqué.

(1 $ = 3,6898 zlotys)