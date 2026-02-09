InPost bondit après l'accord de rachat mené par le consortium Advent et FedEx

9 février - ** Les actions de la société polonaise d'entreposage de colis InPost INPST.AS augmentent jusqu'à 14,3 % après qu'un consortium comprenant Advent et FedEx a fait une offre conditionnelle en espèces pour acquérir la société pour 15,60 euros par action

** Le prix représente une prime de 17,3 % par rapport à la dernière clôture d'InPost, l'opération valorisant les capitaux propres de l'entreprise à 7,8 milliards d'euros (9,3 milliards de dollars)

** Les analystes soulignent également la prime de 50 % par rapport au cours inchangé du 2 janvier, qui était la dernière séance avant l'apparition d'informations sur un rachat potentiel

** Cezary Bernatek d'Erste qualifie l'offre de "modérément attrayante", tandis que Dominik Niszcz de Trigon y voit une "bonne opportunité de sortie" pour les actionnaires, compte tenu du ralentissement de la dynamique des bénéfices et de l'intensification de la concurrence

** Niszcz ajoute que le prix final pourrait être augmenté au-delà du prix d'introduction en bourse de 16 euros pour convaincre les actionnaires minoritaires, notamment en raison de l'implication de l'acteur stratégique FedEx

(1 $ = 0,8432 euro)