Inovio Pharma chute à la suite d'une offre secondaire de 25 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 novembre -
** Les actions d'Inovio Pharmaceuticals INO.O ont baissé de 7 % avant la mise sur le marché pour atteindre 2 $ après la fixation du prix de son offre secondaire de 25 millions de dollars
**
