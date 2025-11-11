 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 158,64
+1,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Inovio Pharma chute à la suite d'une offre secondaire de 25 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre -

** Les actions d'Inovio Pharmaceuticals INO.O ont baissé de 7 % avant la mise sur le marché pour atteindre 2 $ après la fixation du prix de son offre secondaire de 25 millions de dollars

**

Valeurs associées

INOVIO PHARMA
1,9750 USD NASDAQ -8,14%
PIPER SANDLER
333,550 USD NYSE -0,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank