Inovio Pharma chute à la suite d'une offre secondaire de 25 millions de dollars

11 novembre -

** Les actions d'Inovio Pharmaceuticals INO.O ont baissé de 7 % avant la mise sur le marché pour atteindre 2 $ après la fixation du prix de son offre secondaire de 25 millions de dollars

