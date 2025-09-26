Inovéa : Nicolas Reboul nommé directeur général

(AOF) - Inovéa, réseau indépendant de conseillers en gestion de patrimoine, annonce la nomination de Nicolas Reboul au poste de directeur général. Il succède à Daniel Carceles, qui a accompagné la croissance du groupe pendant près de deux ans. Diplômé de Kedge Business School et titulaire d'un DU en gestion de patrimoine, Nicolas Reboul a d'abord travaillé plusieurs années à l'international dans le domaine de l'analyse économique. À son retour en France, il crée son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine avant de rejoindre le groupe Primonial en 2006.

Il y occupe successivement plusieurs postes stratégiques : direction de la relation fournisseurs pour l'Office by Primonial, coordination de projets de distribution, et dernièrement, directeur général adjoint de Primonial Ingénierie & Développement.

La nomination de Nicolas Reboul intervient dans un contexte de forte accélération pour Inovéa. Le groupe a franchi en 2025 le cap symbolique du milliard d'euros d'encours sous gestion, porté par une croissance de plus de 20% au cours des deux dernières années.

Une dynamique qui s'inscrit dans un marché où la France fait face à un besoin estimé entre 60 000 et 80 000 nouveaux conseillers financiers supplémentaires. Face à cet enjeu, Inovéa entend jouer un rôle moteur en démocratisant l'accès à l'accompagnement patrimonial et en professionnalisant une nouvelle génération de conseillers.