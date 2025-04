Innovafonds: Benjamin Colzart et Julie Gruner nommés directeurs de Participations.

(AOF) - InnovaFonds annonce la promotion de Benjamin Colzart au poste de directeur de Participations. Parallèlement Julie Gruner rejoint InnovaFonds en qualité de directrice de Participations, après plus de 8 ans d’expérience dans l’univers smallcap. Benjamin Colzart (31 ans) a rejoint InnovaFonds en 2019 en tant que chargé d’affaires. Diplômé de KEDGE Business School, il a participé à plusieurs opérations d’investissement, notamment dans les secteurs du ferroviaire, de l’aéronautique et des services TIC.

Diplômée de l'IAE de Lyon et de l'emlyon, Julie Gruner (32 ans) a travaillé chez Generis Capital et Entrepreneur Invest où elle a participé et accompagné plus d'une dizaine d'opérations d'investissement dans des secteurs variés tels que la santé, les services B2B et l'éducation.

Avec l'arrivée de Julie Gruner, InnovaFonds porte son équipe à 17 professionnels basés à Paris et Lyon.