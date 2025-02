Innate Pharma : statut de " breakthrough " aux Etats-Unis pour le lacutamab

(AOF) - Innate Pharma a annoncé que l'agence de santé américaine (FDA) a accordé le statut de " breakthrough therapy " à lacutamab, pour le traitement des patients adultes atteints d'un syndrome de Sézary en rechute ou réfractaire (R/R) ayant reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs y compris avec mogamulizumab.

Ce statut a été obtenu sur la base des résultats de Phase 1 et des données de Phase 2 de l'étude Tellomak où lacutamab a démontré une efficacité encourageante et un profil de tolérance favorable chez des patients lourdement prétraités, post-mogamulizumab, atteints d'un syndrome de Sézary avancé, précise la société de biotechnologies au stade clinique.

"Il existe un besoin médical non satisfait élevé pour les patients atteints d'un syndrome de Sézary. Dans cette forme agressive et rare de lymphome T cutané, les patients confrontés à une maladie avancée ont souvent une très mauvaise qualité de vie et ont besoin de nouvelles options de traitement ciblées," a commenté Dr Sonia Quaratino, directrice médicale d'Innate Pharma.

Innate Pharma ajoute qu'elle "continue d'échanger avec les agences réglementaires concernant un essai confirmatoire de phase 3 dans le lymphome cutané à cellules T, et recherche activement un partenaire".

