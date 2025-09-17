 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 837,50
+0,22%
Indices
Chiffres-clés

Innate Pharma réduit un peu sa perte nette semestrielle
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 08:17

Innate Pharma publie une perte nette de 21,3 millions d'euros pour le premier semestre 2025, contre une perte de 24,8 MEUR un an auparavant, une réduction reflétant un meilleur résultat financier et une baisse des charges opérationnelles à 30,3 MEUR.

La société biopharmaceutique a toutefois vu ses produits opérationnels chuter à 4,9 MEUR, à comparer à 12,3 MEUR au premier semestre 2024, avec surtout une diminution des revenus des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.

Innate Pharma revendique une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers à 70,4 MEUR au 30 juin 2025, contre 91,1 MEUR six mois plus tôt, avec un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026.

'Nous avons réalisé des progrès significatifs au cours du premier semestre de l'année et sommes déterminés à poursuivre sur cette lancée', commente son directeur général Jonathan Dickinson, ajoutant que la société dispose de plusieurs catalyseurs importants à venir.

Valeurs associées

INNATE PHARMA
1,7940 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo renouvelle son contrat avec Shell pour cinq ans
    information fournie par Zonebourse 17.09.2025 08:42 

    Sodexo et Shell annoncent renouveler leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays (bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie) du géant énergétique anglo-néerlandais. Avec ce nouveau ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue dans le vert, compte à rebours pour la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 08:34 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, avec les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer plus tard sa première baisse des taux de 2025 et donner des indications sur d'éventuelles ... Lire la suite

  • Boutique Ben & Jerry's à Londres
    Unilever: Démission de Jerry Greenfield, cofondateur de Ben & Jerry's
    information fournie par Reuters 17.09.2025 08:32 

    Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, s'est retiré de la marque de crème glacée qu'il avait cofondée il y a près de 50 ans, selon un message publié mercredi sur X par son collègue et cofondateur Ben Cohen. Les relations entre le fabricant de crèmes ... Lire la suite

  • KERING : Les résistances sont proches
    KERING : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 17.09.2025 08:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank