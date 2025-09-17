Innate Pharma réduit un peu sa perte nette semestrielle
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 08:17
La société biopharmaceutique a toutefois vu ses produits opérationnels chuter à 4,9 MEUR, à comparer à 12,3 MEUR au premier semestre 2024, avec surtout une diminution des revenus des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi.
Innate Pharma revendique une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers à 70,4 MEUR au 30 juin 2025, contre 91,1 MEUR six mois plus tôt, avec un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026.
'Nous avons réalisé des progrès significatifs au cours du premier semestre de l'année et sommes déterminés à poursuivre sur cette lancée', commente son directeur général Jonathan Dickinson, ajoutant que la société dispose de plusieurs catalyseurs importants à venir.
Valeurs associées
|1,7940 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Sodexo et Shell annoncent renouveler leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays (bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie) du géant énergétique anglo-néerlandais. Avec ce nouveau ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, avec les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer plus tard sa première baisse des taux de 2025 et donner des indications sur d'éventuelles ... Lire la suite
-
Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, s'est retiré de la marque de crème glacée qu'il avait cofondée il y a près de 50 ans, selon un message publié mercredi sur X par son collègue et cofondateur Ben Cohen. Les relations entre le fabricant de crèmes ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer