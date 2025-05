Innate Pharma: quatre abstracts à présenter à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 14:22









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce une sélection de quatre abstracts portant sur des candidats-médicaments au stade clinique, à présenter au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra du 30 mai au 3 juin à Chicago.



Le laboratoire pharmaceutique prévoit ainsi une présentation des données de suivi à long terme de l'essai de phase 2 TELLOMAK dans deux abstracts, portant respectivement sur le syndrome de Sézary et le mycosis fongoïde.



Par ailleurs, un poster sera présenté pour son IPH4502, en développement dans les tumeurs solides avancées exprimant Nectine-4, et AstraZeneca présentera une mise à jour des résultats de l'essai de phase 2 NeoCOAST-2 dans le cancer du poumon opérable.





