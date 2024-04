Innate Pharma obtient 4 millions d'euros de Sanofi pour une étude sur les cancers du sang

Selon cette dernière, "SAR443579 a montré une efficacité clinique prometteuse dans la partie d'escalade de dose de l'essai de Phase 1/2 chez les patients atteints d'une leucémie aigüe myéloïde en rechute ou réfractaire, et nous sommes impatients de voir le déroulement de la partie d'extension de dose de l'étude."

(AOF) - Innate Pharma annonce aujourd’hui que le premier patient a été traité dans la Phase 2 d’extension de dose de l’étude menée par Sanofi, évaluant le produit SAR443579 / IPH6101, développé par Sanofi, qui est le candidat-médicament le plus avancé de la plateforme Anket. Ce produit est testé en monothérapie pour le traitement de cancers du sang dont les besoins médicaux restent insatisfaits. Le traitement du premier patient dans la partie d’extension de dose de l’essai déclenche un paiement d’étape de 4 millions d’euros à Innate.

