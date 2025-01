Innate Pharma: nouvelle stratégie pour la croissance information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Innate Pharma présente une stratégie de transformation pour accélérer sa croissance, une stratégie 'axée sur le développement clinique précoce de molécules propriétaires présentant un potentiel en monothérapie'.



Il prévoit dans ce cadre de stimuler l'innovation grâce à sa plateforme ANKET, d'accélérer le développement de conjugués anticorps-médicaments différenciés, et de faire progresser les actifs actuellement en stade de développement avancé grâce à des partenariats.



'Cette feuille de route reflète notre engagement constant à faire progresser la science, à renforcer les partenariats et à maximiser la valeur pour les patients et les actionnaires', commente son président du directoire Jonathan Dickinson.





