Innate Pharma et Sanofi restructurent leur accord

(AOF) - Innate Pharma (+5,82% à 1,818 euro) et Sanofi ont décidé de restructurer l’accord de recherche et de licence conclu en 2016. Partant, Innate Pharma va reprendre les droits sur SAR443579 (SAR’579)/IPH6101, l’Anket ciblant CD123 en cours de développement pour le traitement de la leucémie aigüe myéloïde. Par ailleurs, Sanofi pourrait investir jusqu’à 15 millions d’euros dans Innate Pharma sous la forme d’une potentielle augmentation de capital si les conditions de marché sont satisfaisantes. L’accord de recherche et licence de 2022 reste en vigueur.