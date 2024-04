Innate Pharma dévoile des données d'efficacité pour le IPH45

(AOF) - Innate Pharma SA a annoncé que les premières données précliniques relatives à IPH45 ont fait l'objet d'une présentation orale lors de la réunion annuelle 2024 de l’association américaine de la recherche contre le cancer. Dans des modèles précliniques de tumeurs de la vessie, les données recueillies montrent une meilleure activité de ce nouveau conjugué anticorps-médicament différencié à base d’exatecan et ciblant Nectine-4 par rapport à l'enfortumab vedotin (EV), un médicament approuvé ciblant Nectine‑4.

IPH45 montre également une efficacité antitumorale dans différents modèles de tumeurs solides, y compris réfractaires à l'EV.

Sur la base de ces données précliniques d'efficacité et de toxicologie, le développement d'IPH45 se poursuit vers la phase clinique avec le dépôt d'une demande d'essai clinique attendue en 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.