Innate Pharma anticipe des impacts variables dus au Covid-19

PARIS, 12 mai (Reuters) - Innate Pharma SA IPH.PA : * FAIT ÉTAT D'UNE TRÉSORERIE, ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET ACTIFS FINANCIERS S'ÉLEVANT À 206,9 MILLIONS D'EUROS À LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2020 * LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LES TROIS PREMIERS MOIS DE 2020 S'ÉLÈVE À 19,3 MILLIONS D'EUROS (13,9 MILLIONS D'EUROS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2019) * LA PANDÉMIE DE COVID-19 POURRAIT DÉGRADER LA CAPACITÉ DE LA SOCIÉTÉ À ATTEINDRE, DANS LES DÉLAIS ATTENDUS, SES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS ET DE COMMERCIALISATION * "NOUS OBSERVONS ET ANTICIPONS DES IMPACTS VARIABLES DUS AU COVID-19 SUR NOTRE PORTEFEUILLE" * A ENREGISTRÉ UNE VARIATION NÉGATIVE DE 5,8 MILLIONS D'EUROS DE SES INSTRUMENTS FINANCIERS VALORISÉS EN JUSTE VALEUR DU FAIT DE L'IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES MARCHÉS FINANCIERS * A DÉMARRÉ L'ESSAI DE PHASE II FORCE ÉVALUANT AVDORALIMAB DANS LE BUT D'AMÉLIORER LE PRONOSTIC DES PATIENTS ATTEINTS D'UN COVID-19 ENTRAINANT UNE PNEUMONIE SÉVÈRE Le communiqué https://www.innate-pharma.com/fr/actualites/communiques-presse/information-financiere-premier-trimestre-2020 sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur IPH.PA (Rédaction de Paris)

