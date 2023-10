Initiation de couverture / Obiz: "Obiz embrasse la croissance"

Leader français du marketing relationnel innovant et de la fidélisation clients, Obiz est un groupe à suivre de près. Depuis 2010, année de sa création, la société a combiné forte croissance organique (TCAM 2015-2022 +57%) et acquisitions structurantes pour devenir l’un des acteurs les plus dynamiques du paysage du marketing français.



Répondant à un enjeu essentiel, celui de la préservation du pouvoir d’achat, de manière éthique et vertueux, et offrant une réponse pertinente à la demande croissante des entreprises en matière de fidélisation, Obiz dispose de fondamentaux solides pour pérenniser le développement de sa top line et de ses marges.



Nous initions le titre avec une recommandation à Achat et un objectif de cours de 10€/action, traduisant un potentiel de hausse substantiel (+66%).