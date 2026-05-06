Ingram Micro recule alors que son sponsor envisage de réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

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5 mai - ** Le titre du distributeur de produits technologiques Ingram Micro INGM.N recule de 7,3 % à 26,40 $ en séance prolongée ** INGM lance une offre secondaire de 330 millions de dollars sur , organisée par le sponsor Platinum Equity

** Morgan Stanley, Goldman Sachs et J.P. Morgan Securities agissent en tant que co-chefs de file

** INGM prévoit également d'autoriser le rachat de 30 millions de dollars d'actions auprès des souscripteurs dans le cadre de l'offre

** Les véhicules d'investissement affiliés à Platinum Equity détiennent 85 % du capital d'INGM, selon un document déposé auprès de la SEC

** Platinum Equity avait réduit sa participation dans INGM en mars

** À la clôture d'hier, INGM affichait une hausse de 33,4 % depuis le début de l'année