ING table sur une reprise graduelle de la croissance au cours du deuxième trimestre

(AOF) - La production industrielle a nettement chuté en France en janvier, et de façon beaucoup plus forte qu’attendu, de 1,6% sur le mois pour la production manufacturière et de 1,1% pour l’ensemble de la production du secteur industriel. Les données pour décembre ont en outre été largement révisée à la baisse, de 0.7 points sur le mois pour s’établir à une hausse de 0,5% pour l’industrie manufacturière et de 0,4% pour l’ensemble de l’industrie. À la suite de cette baisse, la production manufacturière est retombée à son niveau le plus bas depuis mars 2023.

"Pour la suite, les données d'enquêtes semblent pointer vers un redressement de la production industrielle dans les prochains mois. Bien que toujours faible, la confiance s'améliore dans le secteur, les carnets de commande ne se détériorent plus et les stocks ont été réduits, ce qui laisse espérer une hausse de la production dans les prochains mois. Cette hausse sera néanmoins probablement très progressive au cours des prochains mois et n'aurait un impact favorable sur la croissance du PIB qu'au cours du deuxième trimestre", constate Charlotte de Montpellier, senior economist chez ING.

"Dans l'ensemble, nous tablons toujours sur un début d'année faible et à une reprise graduelle de la croissance au cours du deuxième trimestre. La baisse de l'inflation, le marché du travail toujours tendu, la hausse de la confiance des consommateurs et la baisse des taux d'intérêts devraient permettre à la demande domestique de se redresser progressivement", ajoute t-elle.

Malgré l'accélération attendue en cours d'année, la croissance moyenne du PIB sur l'année sera faible, de l'ordre de 0,5% contre 0,9% en 2023, en raison du début d'année très faible. Pour 2025, une croissance du PIB de 1,3% est attendue.