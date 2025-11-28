ING relève son objectif de cours sur ASM International
'Nous nous attendons à ce que le groupe dépasse largement ses pairs. Bien que nous laissions nos estimations de chiffre d'affaires à plus long terme largement inchangées, nous augmentons nos hypothèses de levier opérationnel', ajoute le broker dans sa note.
