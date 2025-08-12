ING: plus de 50% du programme de rachat d'actions réalisé
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 09:18
Le nombre total d'actions rachetées à ce stade par la banque néerlandaise s'élève ainsi à plus de 60,3 millions, pour une contrepartie totale de 1,13 milliard d'euros, soit environ 56,7% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.
Valeurs associées
|20,8800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,58%
