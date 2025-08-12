ING: plus de 50% du programme de rachat d'actions réalisé information fournie par Cercle Finance • 12/08/2025 à 09:18









(Zonebourse.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 7,74 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 19,72 euros, soit un montant total de 152,6 millions d'euros.



Le nombre total d'actions rachetées à ce stade par la banque néerlandaise s'élève ainsi à plus de 60,3 millions, pour une contrepartie totale de 1,13 milliard d'euros, soit environ 56,7% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.





Valeurs associées ING GROUP 20,8800 EUR Euronext Amsterdam +0,58%