ING n'est plus à achat sur DEME, l'action dévisse
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 13:28
"En regardant la chaîne d'approvisionnement, on observe que les acteurs de début de cycle de l'éolien offshore sont confrontés à de faibles prises de commandes et à des niveaux d'activité bas depuis plusieurs trimestres consécutifs", pointe ING.
"Le carnet de commandes de fin d'année 2025 de DEME t 1 est correct et semble comparable aux niveaux observés les années précédentes, mais son carnet de commandes t 2 ans est en baisse de près de 1 MdEUR par rapport à la situation fin 2023", poursuit-il.
L'intermédiaire précise que ses prévisions de chiffre d'affaires et d'EBITDA 2028 pour le groupe d'infrastructures maritimes se situent respectivement environ 7% et environ 25% en dessous des consensus de Bloomberg.
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