ING : "le climat des affaires laisse entrevoir une reprise de l’activité en France"

"Malgré l'accélération attendue en cours d'année, la croissance moyenne du PIB sur l'année sera faible en raison du début d'année très faible, de l'ordre de 0,5% contre 0,9% en 2023. Cette prévision est très largement inférieure à celle du gouvernement français de 1% pour l'ensemble de 2024, pourtant déjà révisée à la baisse en février (le budget ayant été établi sur base d'une prévision de croissance du PIB 1,4%). Cela implique que le déficit public risque à nouveau de largement dépasser la cible pour 2024. En conséquence, la politique budgétaire deviendra probablement plus restrictive au cours des prochains mois, ce qui pèsera sur la reprise économique. Pour 2025, une croissance du PIB de 1,3% est attendue", conclut Charlotte de Montpellier.

"La baisse de l'inflation, le marché du travail toujours tendu, la hausse de la confiance des consommateurs et la baisse des taux d'intérêts devraient permettre à la demande domestique de se redresser progressivement au cours des prochains mois. Après 0% attendu au premier trimestre, le PIB pourrait croitre de 0.2% en glissement trimestriel au deuxième trimestre, et accélérer encore au cours de la deuxième moitié de l'année. Des risques entourent néanmoins cette prévision", poursuit-elle.

Dans le même temps, les indices PMI se sont détériorés. L'indice composite s'étant replié à 47,7 en mars contre 48,1 en février, à la suite d'une baisse dans les services et dans l'industrie manufacturière.

(AOF) - En France, le climat des affaires s’est amélioré en mars, grâce à une amélioration des perspectives dans la plupart des secteurs, signalant une reprise progressive de l’activité au cours des prochains mois. Le climat de l'emploi dans l'ensemble de l'économie française stagne en mars, la baisse des perspectives d'embauche dans le secteur des services étant compensée par une amélioration dans l'intérim et le commerce de détail.

