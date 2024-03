ING : "la désinflation en France devient moins rapide"

(AOF) - Les prix à la consommation en France ont augmenté de 2.9% sur un an en février, contre 3.1% en janvier, grâce au ralentissement sur un an des prix de l'alimentation (+3.6% contre +5.7% le mois précédent), des produits manufacturés (+0.3% contre +0.7%) et des services (+3.1% contre +3.2% en janvier). A l'inverse, en raison de la fin de différents mécanismes de soutien qui ont conduit les factures d'électricité des ménages à augmenter de 10% en février, l'inflation énergétique augmente à nouveau, pour s'établir à 4.4% contre 1.9% en janvier.

L'inflation selon l'indice harmonisé, important pour la BCE, s'établit à 3.1% en février, contre 3.4% en janvier.

"Ces données viennent une nouvelle fois confirmer notre vue selon laquelle la BCE sera patiente avant d'entamer son cycle de baisse de taux. Nous tablons toujours sur une première baisse de taux en juin, et un total de trois baisses de taux cette année (75 points de base au total)", explique Charlotte de Montpellier, senior economist chez ING.

Selon elle, "pour la suite, l'inflation devrait continuer à graduellement se normaliser dans les prochains mois, mais la désinflation sera désormais très progressive et prendra encore du temps. Il faudra probablement attendre la fin de l'année 2024 pour que l'indice national rejoigne les 2% d'inflation et le printemps 2025 pour l'indice harmonisé".

"Sur la route vers les 2% d'inflation, la partie la plus facile du chemin a déjà été réalisée et la suite sera probablement plus compliquée. En particulier, l'inflation dans les services risque de rester dynamique dans les prochains mois et proche des 3%. Les enquêtes auprès des entreprises du secteur des services signalent en effet qu'elles sont de nouveau plus nombreuses à prévoir des augmentations de prix", ajoute Charlotte de Montpellier.