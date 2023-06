ING : " l'économie française ralentit fortement"

(AOF) - En avril, pour le troisième mois consécutif, les dépenses de consommations des ménages en biens ont chuté. Cette fois, la baisse est 1% sur le mois, après une baisse de 0,8% en mars. La consommation des ménages en biens est inférieure de 4,3% à celle d’il y a un an et 6,3% à son niveau d’avant pandémie. " L’ampleur de la chute montre l’impact important du contexte inflationniste et de la baisse du pouvoir d’achat qui a conduit les ménages à nettement modifier leurs habitudes de consommation ", explique Charlotte de Montpellier, économiste d'ING.

Ces données étaient très attendues car ce sont les premières données d'activité réelle disponible pour le deuxième trimestre. Et le moins que l'on puisse dire est que le deuxième trimestre a mal commencé.

" Il est désormais clair que l'économie française ralentit fortement. En outre, il est peu probable que la consommation puisse contribuer positivement à la croissance du PIB au deuxième trimestre, a fortiori dans un contexte où le ralentissement commence à avoir un impact sur le marché du travail, comme le laisse penser les données du climat de l'emploi publiée par l'Insee la semaine passée ", souligne Charlotte de Montpellier.

" La perspective d'un redressement plus tard dans l'année semble en outre peu probable. Cela nous conduit à revoir légèrement à la baisse nos perspectives de croissance. Nous tablons désormais sur une croissance du PIB de 0,6% en 2023 et de 0,7% en 2024, avec des risques orientés à la baisse. Bien que la France ait échappé à la récession l'hiver dernier, les indicateurs d'aujourd'hui viennent rappeler qu'une récession dans les prochains mois ne peut être exclue ", explique l'économiste.