CAC 40
8 023,72
+0,51%
ING Group achève deux transactions de partage des risques
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 08:58

ING Group fait part de la réussite de deux premières transactions significatives de transfert de risque (SRT) par sa division ING Wholesale Banking, un outil dont il souhaite étendre l'utilisation stratégique dans les années à venir.

'Ces transactions nous offrent une protection contre la première perte sur des portefeuilles diversifiés de prêts aux entreprises avec une exposition nominale totale de 10,5 milliards d'euros', explique la banque.

Grâce à ces opérations, l'établissement financier néerlandais indique renforcer sa capacité à servir ses clients entreprises en libérant des ressources pour financer de nouvelles opportunités de croissance.

En termes chiffrés, ces transactions devraient réduire les actifs pondérés du risque d'ING de 3,4 milliards d'euros, entraînant un impact pro forma de +14 points de base sur le ratio de solvabilité CET1 du 3e trimestre 2025.

Valeurs associées

ING GROUP
21,8700 EUR Euronext Amsterdam +1,65%
