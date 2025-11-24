ING Group achève deux transactions de partage des risques
'Ces transactions nous offrent une protection contre la première perte sur des portefeuilles diversifiés de prêts aux entreprises avec une exposition nominale totale de 10,5 milliards d'euros', explique la banque.
Grâce à ces opérations, l'établissement financier néerlandais indique renforcer sa capacité à servir ses clients entreprises en libérant des ressources pour financer de nouvelles opportunités de croissance.
En termes chiffrés, ces transactions devraient réduire les actifs pondérés du risque d'ING de 3,4 milliards d'euros, entraînant un impact pro forma de +14 points de base sur le ratio de solvabilité CET1 du 3e trimestre 2025.
|21,8700 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,65%
