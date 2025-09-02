ING a racheté plus de 2,4 millions d'actions la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 13:12









(Zonebourse.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 2,44 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 20,72 euros, soit un montant total de 50,6 MEUR.



Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 67,6 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,29 MdEUR, soit environ 64,4% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.





Valeurs associées ING GROUP 20,5200 EUR Euronext Amsterdam +0,02%