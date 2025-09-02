 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 668,21
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ING a racheté plus de 2,4 millions d'actions la semaine passée
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 13:12

(Zonebourse.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 2,44 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 20,72 euros, soit un montant total de 50,6 MEUR.

Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 67,6 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,29 MdEUR, soit environ 64,4% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.

Valeurs associées

ING GROUP
20,5200 EUR Euronext Amsterdam +0,02%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering (Crédit: / Adobe Stock)
    Kering en tête du CAC 40, HSBC positif avant l'arrivée de Luca de Meo
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 14:20 

    (Zonebourse.com) - Le titre Kering signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à Paris à la faveur du passage à l'achat de HSBC, qui estime que le groupe de luxe pourrait bénéficier de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général. Vers 14h00, le ... Lire la suite

  • Des manifestants rassemblés pour protester contre une indemnité versée aux députés, à Gotontalo, en Indonésie, le 1er septembre 2025. ( AFP / Dhidot )
    Indonésie: vingt personnes disparues après les manifestations, selon une ONG
    information fournie par AFP 02.09.2025 14:19 

    Au moins 20 personnes sont portées disparues après les violentes manifestations qui ont secoué l'Indonésie depuis la semaine dernière, a indiqué mardi une organisation locale de défense des droits humains. "Après les recherches et les vérifications, vingt personnes ... Lire la suite

  • Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    information fournie par Ecorama 02.09.2025 14:00 

    Après un été euphorique sur les marchés, la rentrée s’annonce bien plus incertaine. Entre une Réserve fédérale sous pression politique aux États-Unis et le spectre d’une crise gouvernementale en France, les investisseurs ont de quoi serrer les dents. Spread franco-allemand ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 13:49 

    (Actualisé avec secteur de l'or, Amazon, Merck, Air Lease Corp, Fortinet et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank