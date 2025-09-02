ING a racheté plus de 2,4 millions d'actions la semaine passée
Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 67,6 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,29 MdEUR, soit environ 64,4% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.
Valeurs associées
|20,5200 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,02%
