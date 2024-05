Infotel : Un ralentissement temporaire de la croissance au 1er trimestre 2024. Optimisme pour le second semestre attendu en rebond. Distribution d’un dividende de 2 € par action au titre de 2023.

Communiqué de presse INFOTEL



Un ralentissement temporaire de la croissance au 1er trimestre 2024.

Optimisme pour le second semestre attendu en rebond.

Distribution d’un dividende de 2 € par action au titre de 2023.



Une performance reflétant le ralentissement temporaire des investissements informatiques



Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2024 s’établit à 79,1 M€, en repli de 5,6 % dans un contexte de marché en ralentissement et intègre un effet calendaire de -1 jour, équivalent à environ 1,4 % de chiffre d’affaires, et un effet de base défavorable. L’activité en centres de service, qui apporte une forte récurrence, vient atténuer cette situation d’attentisme observée chez certains de nos grands clients.