Communiqué de presse INFOTEL
Calendrier de communication financière 2026
Mercredi 28 janvier 2026
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2025
Mercredi 18 mars 2026
Résultats annuels 2025 audités
Jeudi 19 mars 2026 (matin)
Réunion d’analystes
Jeudi 30 avril 2026
Publication du Document d’Enregistrement Universel 2025
Mercredi 13 mai 2026
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026
Mercredi 27 mai 2026 – 14h30
Assemblée Générale des actionnaires
Mercredi 29 juillet 2026
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2026
Mercredi 23 septembre 2026
Résultats du 1er semestre 2026 audités + rapport financier semestriel
Jeudi 24 septembre 2026 (matin)
Réunion d’analystes
Mercredi 28 octobre 2026
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026
Mercredi 27 janvier 2027
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2026
Toutes les publications sont post-clôture.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer