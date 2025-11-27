 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 096,00
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Infotel : Calendrier de communication financière 2026.
information fournie par Boursorama CP 27/11/2025 à 17:40

Communiqué de presse INFOTEL

Calendrier de communication financière 2026

Mercredi 28 janvier 2026
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2025

Mercredi 18 mars 2026
Résultats annuels 2025 audités

Jeudi 19 mars 2026 (matin)
Réunion d’analystes

Jeudi 30 avril 2026
Publication du Document d’Enregistrement Universel 2025

Mercredi 13 mai 2026
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Mercredi 27 mai 2026 – 14h30
Assemblée Générale des actionnaires

Mercredi 29 juillet 2026
Chiffre d’affaires du 2e trimestre 2026

Mercredi 23 septembre 2026
Résultats du 1er semestre 2026 audités + rapport financier semestriel

Jeudi 24 septembre 2026 (matin)
Réunion d’analystes

Mercredi 28 octobre 2026
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026

Mercredi 27 janvier 2027
Chiffre d’affaires du 4e trimestre 2026

Toutes les publications sont post-clôture.

Valeurs associées

INFOTEL
41,4000 EUR Euronext Paris +0,98%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank