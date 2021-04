Informations concernant l'Assemblée générale mixte du 18 mai 2021

Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions du décret n°2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d'application de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Etablissements Maurel & Prom S.A. se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le mardi 18 mai 2021 à 15 heures, au siège social de la Société situé au 51, rue d'Anjou - 75008 Paris (l' « Assemblée Générale »).



L'Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet de la Société (https://www.maureletprom.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales). Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites sur les sujets qui relèvent de l'Assemblée Générale. Ces questions devront être reçues par la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.