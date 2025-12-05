Information sur une cession temporaire d’actions ABL Diagnostics

Woippy, le 5 décembre 2025 à 17 heures – ABL Diagnostics S.A. (ISIN : FR001400AHX6, code mnémonique : ABLD, cotée sur Euronext Paris) informe ses actionnaires et le marché qu’une cession temporaire portant sur 128 026 actions de la société a été réalisée le 12 novembre 2025 et notifiée par courriel à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-48 du Code de commerce.



La déclaration ONDE du 3 décembre 2025 est consultable sur la base ONDE de l’AMF : https://bdif.amf-france.org/fr/details/2025DD1072556.



Cette opération s’inscrit dans le cadre du second accord de cession d’actions et de prêt de titres entre Advanced Biological Laboratories S.A. (ABL Luxembourg) et les sociétés Alumni Capital LP (Delaware, États-Unis) et Alumni Capital Limited (Îles Vierges britanniques), comme annoncé le 22 octobre 2025.



Les titres ont été convertis au porteur afin de permettre leur livraison dans le cadre des mécanismes « Delivery versus Payment » définis par le contrat. Il ne s’agit pas d’une cession économique définitive, mais d’un mouvement technique sans impact sur la structure du capital ni sur les droits de vote, qui suivent les actions prêtées.



Cette cession temporaire n’a donné lieu à aucun paiement de la part d’Alumni Capital, ni au bénéfice d’Advanced Biological Laboratories S.A. (ABL Luxembourg), ni d’ABL Diagnostics.