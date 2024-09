Information sur le contentieux relatif à la cession de 15,9% du capital de SMCP en 2021

(AOF) - La société SMCP a été informée que la Cour d’Appel de Londres a rejeté les demandes d’appel formulées notamment par Dynamic Treasure Group (DTG) à l’encontre de la décision de la Haute Cour britannique (English High Court) du 12 juillet 2024 ayant déclaré invalide la cession d’un bloc de 15,9% du capital de la société par European Topsoho S.à r.l. à DTG en 2021. La décision susvisée n’est désormais plus susceptible de recours.

Glas SAS (London Branch) a indiqué entendre désormais demander la restitution forcée de cette participation de 15,9% à Singapour, juridiction où les actions correspondantes sont actuellement détenues.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur luxe et cosmétiques

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,