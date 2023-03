INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET

DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

A PROPOS DE LEPERMISLIBRE

Fondée en 2014 à Lyon, Lepermislibre est une auto-école en ligne à l’avant-poste de la

digitalisation du marché de l’enseignement de la conduite. Lepermislibre réinvente la formation

au permis de conduire en proposant une offre en rupture avec les acteurs traditionnels, plus

proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération « digital native » qui a grandi avec

le développement du numérique.

Clé de voûte de son offre, Lepermislibre fédère une communauté de plus de 900 enseignants de

la conduite, fidèles, engagés et passionnés, tous diplômés d'État, qui délivrent au quotidien une

qualité de formation reconnue : près de 240 000 leçons ont ainsi été notées par les candidats,

depuis la création de l’entreprise, pour une note globale de 4,94/5.

Son modèle digital, plus agile, totalement transparent et 30 % moins cher qu’en auto-école

traditionnelle lui a permis d’attirer près de 400 000 candidats déjà formés au code de la route ou

au permis B.