Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd’hui son information financière du 3ème trimestre 2021.



Un chiffre d’affaires cumulé sur neuf mois de 97,3 M€

A fin septembre 2021, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe METabolic EXplorer s’établit à 97,3 M€, dont 60,7 M€ réalisé au 3ème trimestre de l’exercice. Celui-ci se décompose comme suit :

• 60 266 K€ issus des ventes de METEX NØØVISTAGO sur le site d’Amiens, et

• 420 K€ issus des ventes de METEX NØØVISTA, sur le site de Carling, et

• 12,5 K€ perçus par METEX dans le cadre de l’option de licence signée avec UPM.