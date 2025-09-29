Inflation U.S : quel impact pour les cryptos ?

CoinShares

L'indice PCE « core », la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a été publié vendredii 26 septembre et alors que l'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché +0,3 % sur un mois, le PCE est ressorti plus modéré à +0,2 % sur un mois et +2,9 % sur un an. Un chiffre à même d'inciter la Fed à effectuer de nouvelles baisses des taux en octobre et décembre.

Le scénario probable: encore deux baisses des taux en 2025 :

Nous anticipons que la Fed ira plus loin que son discours actuel :

25 points de base en octobre

25 points de base en décembre

Deux baisses des taux pourraient même survenir en janvier et mars, avant une pause pour réévaluation.

L'inflation reste au-dessus de l'objectif et les droits de douane peuvent maintenir une certaine rigidité à court terme. Mais le contexte évolue : la consommation ralentit, le marché de l'emploi se détend, et les moteurs de l'inflation de 2022 (énergie, loyers, salaires) s'affaiblissent. Cela pourrait soutenir le prix du bitcoin dans les prochains mois.

Nous prévoyons une inflation qui se rapproche progressivement de 2 % d'ici fin 2026. Des taux plus bas, un dollar plus faible et un climat commercial plus stable pourraient redonner confiance aux entreprises et préparer le terrain à une croissance plus solide en 2026.

Les actifs numériques en retrait

Les marchés ont réagi avec prudence à la baisse de la Fed. Cette semaine, les ETN crypto ont enregistré 235 millions de dollars de sorties. Toutefois, les fondamentaux restent favorables : une Fed plus conciliante et un environnement désinflationniste en amélioration. L'attente autour de futurs ETF sur Solana (SOL) et XRP pourrait relancer l'intérêt. Malgré des sorties sur Bitcoin et ethereum , les flux quotidiens vers SOL et XRP restent positifs.

A suivre

Des taux plus bas signifient des rendements obligataires réduits, poussant les investisseurs à chercher d'autres sources de performance. Les actifs numériques, et notamment ceux désormais accessibles via des ETF, s'imposent de plus en plus comme une alternative crédible dans les allocations.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

