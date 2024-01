Inflation : "Les classes moyennes souffrent particulièrement" et il faut que le gouvernement les "accompagne", estime le patron de Système U

Dominique Schelcher, directeur général de Système U, à Paris le 26 septembre 2023. ( AFP / STEFANO RELLANDINI )

"Je parle beaucoup avec (des personnes issues de la classe moyenne), ils ont le sentiment d'être les victimes de cette période inflationniste extrêmement forte. Il faut les accompagner", a estimé Dominique Schelcher, directeur général de Système U, sur France Info ce mardi 16 janvier.

Le porte-monnaie des Français est malmené par l'inflation. Si la crise touche tout le monde, sur France Info ce mardi 16 janvier, Dominique Schelcher, directeur général de Système U, s'est inquiété pour une certaine catégorie de population : les classes moyennes. "Pour moi, ce sont elles aujourd'hui qui sont les plus touchées", s'est-il ému.

"Quand vous êtes à la campagne, vous avez une, deux ou trois voitures, deux ou trois enfants, vous devez prendre votre voiture, vous payez le carburant tous les jours pour ça. Votre budget alimentaire est important dans la famille. Ces gens-là sont particulièrement impactés, et en même temps, n'ont aucune aide sociale", a mentionné le patron de Système U. "Je parle beaucoup avec eux, ils ont le sentiment d'être les victimes de cette période inflationniste extrêmement forte. Il faut les accompagner", a-t-il poursuivi, appelant le gouvernement à "rester à l'écoute et trouver des solutions pour ces gens-là."

"Je suis chef d'entreprise, je vois bien le déficit des comptes publics, je comprends aussi que le gouvernement soit limité dans ses moyens d'action et qu'il ne puisse pas tout faire. Il faut écouter ces Français-là qui, je trouve, souffrent particulièrement en ce moment", a martelé Dominique Schelcher.

"Nous aurons un tiers des prix de l'alimentaire qui baisseront", espère Bruno Le Maire

Lundi soir, les négociations entre les enseignes de supermarchés et une partie de leurs fournisseurs de l'agro-industrie se sont achevées, avec les passes d'armes habituelles et sans qu'elles présagent des baisses de prix massives et généralisées. "Il y aura des poches de baisse de prix et on va ramener l'inflation alimentaire à 2 ou 3% par an", a déclaré sur TF1 Michel-Edouard Leclerc, représentant du leader de la grande distribution, E.Leclerc, après des hausses de prix moyennes de plus de 20% en deux ans. "Je pense que nous aurons un tiers des prix de l'alimentaire qui baisseront" à l'issue des négociations, a estimé de son côté le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, interrogé par les lecteurs de la Voix du Nord.

Les industriels digèrent mal de devoir parfois vendre moins cher que l'an passé, arguant qu'une partie de leurs coûts de production augmente encore. Dans un communiqué, l'Association des entreprises des produits alimentaires élaborés (Adepale) affirme constater "des demandes de baisses de prix déraisonnables et déconnectées des variations de coûts supportées par les entreprises".