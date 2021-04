Inflation : bonne ou mauvaise chose pour l'épargnant ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Alors que le retour de l'inflation est au cœur des préoccupations des marchés qui s'inquiètent d'une hausse durable des prix, nous vous proposons de revenir sur les caractéristiques et origines de l'inflation et de reconsidérer l'inflation. Elle est en effet trop souvent perçue comme un risque et une mauvaise chose et gagnerait davantage à être considérer selon nous, lorsqu'elle est maîtrisée bien sûr, comme un mal nécessaire, et même comme un signe de bonne santé de l'économie. Toutes nos explications.

L'inflation, qu'est-ce que c'est ?

L'inflation se traduit par une hausse durable du prix des biens et des services. Elle se calcule sur la base de l'indice des prix à la consommation et est mesurée à intervalles réguliers rétrospectivement mais est aussi l'objet de prévisions pour le trimestre ou l'année à venir. En France, c'est l'INSEE qui se charge de dévoiler le taux d'inflation sur une période donnée passée et de l'anticiper sur une période donnée à venir.

Le taux d'inflation est très suivi par les investisseurs et la presse spécialisée car ce phénomène a de nombreuses conséquences sur l'économie en général et donc sur les marchés financiers en particulier. En effet, l'inflation entraîne le plus souvent une baisse du pouvoir d'achat. Ainsi, un produit qui en 2015 coûtait 1€ (par exemple une baguette de pain), sous le coup de l'inflation, coûtera en 2020 1€20. Avec un nombre d'euros donnés, il n'est pas possible d'acheter le même nombre de produits qu'auparavant

On distingue communément deux types d'inflation : l'inflation par la demande et l'inflation par les coûts. Dans le cas de l'inflation par la demande, l'offre est insuffisante par rapport à la demande, ce qui entraîne une pression sur les prix. Si ce type d'inflation est fréquente dans les pays émergents, elle tend à se généraliser à tous les pays dans un monde qui subit la crise du Covid et dans lequel les chaînes d'approvisionnement comme les chaînes de production ont été malmenées par la crise.

Dans le cas de l'inflation par les coûts, les entreprises augmentent leurs prix en raison d'une hausse des frais, afin de conserver une marge de bénéfices. Le coût croissant des matières premières, notamment dans certains secteurs d'activité type micro-processeurs ou véhicules électriques, a provoqué une hausse des prix.

À noter : il appartient aux banques centrales d'adopter les mesures qui permettront de réguler l'inflation pour endiguer la hausse des prix et préserver le pouvoir d'achat des différents acteurs économiques, un véritable défi alors que s'accumulent les plans de relance destinés à sortir au plus vite de la crise provoquée par la pandémie.

Les avantages de l'inflation

L'inflation n'est pas nécessairement une mauvaise chose, loin de là !

Le premier critère à prendre en compte pour juger du caractère néfaste de l'inflation est l'anticipation. En effet, si celle-ci a été bien anticipée, elle sera relativement indolore car les banques auront augmenté leurs taux d'intérêt, les salariés auront négocié des augmentations de salaire, etc. Car, et on l'oublie trop souvent, une inflation entraîne non seulement une hausse des prix mais aussi une hausse des salaires.

Et d'ailleurs, dans nos sociétés, l'inflation est plutôt le signe de croissance économique. En effet, l'un des plus importants catalyseurs de l'inflation est l'accélération de la croissance du PIB. En outre, l'inflation constitue plutôt la norme. Une légère inflation permet de se prémunir contre le risque de déflation, pouvant potentiellement avoir des conséquences négatives sur l'économie globale d'un pays.

Les inconvénients de l'inflation

Il existe cependant des cas où l'inflation s'avère problématique pour les acteurs économiques qui y sont confrontées.

D'abord, l'inflation est source de problèmes lorsqu'elle n'a pas été anticipée. Et encore, tous les acteurs ne seront pas impactés de la même façon. Pour certains, le phénomène sera profitable, pour d'autres très dommageable. Ainsi, en cas d'inflation non anticipée, les créanciers perdent et les débiteurs gagnent car le taux d'intérêt des prêts consentis peut devenir égal ou inférieur à l'inflation.

Ensuite, la vraie question n'est pas de savoir si oui ou non l'inflation augmente mais plutôt si cette augmentation est rapide et/ou importante. Une hausse des prix ne posera de véritable problème que si elle a lieu plus vite que l'augmentation des salaires et/ou si la hausse des prix est plus importante que celle des revenus. Attention cependant, certaines catégories de la société pourront être fortement pénalisés par l'inflation, comme les retraités par exemple, qui ont un revenu fixe, et qui de ce fait verront leur pouvoir d'achat réduit et leur niveau de vie chuter.

Enfin, d'autres aspects négatifs existent. Par exemple, le phénomène d'inflation peut nourrir un sentiment d'incertitude quant au futur qui fera naître chez les consommateurs comme chez les acteurs économiques une forme d'attentisme, ils réduiront leurs dépenses en attendant de voir de quoi demain sera fait, ce qui évidemment a une incidence fâcheuse sur la production économique et sur la croissance sur le long terme.

Pour conclure, il est important de rappeler que si l'inflation est quasiment toujours perçue comme un danger et une situation à éviter coûte que coûte, elle peut être intéressante pour certaines catégories de population, si elle a bien été anticipée. De plus, elle est relativement indolore, et même souhaitable, si elle reste relativement contenue.