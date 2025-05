Infineon: partenariat avec Ather Energy en Inde information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Infineon a signé un protocole d'accord avec Ather Energy, l'un des principaux fabricants de deux-roues électriques en Inde. Cet accord a pour objectif de développer l'innovation dans l'industrie des véhicules électriques (VE) en Inde.



La collaboration se concentre sur l'avancement des technologies des semi-conducteurs pour soutenir les véhicules électriques légers (LEV), les infrastructures de recharge et la sécurité.



Peter Schaefer, vice-président exécutif et directeur des ventes automobiles chez Infineon, a déclaré : ' Nos technologies avancées SiC et GaN contribueront à la conduite de véhicules électriques économes en énergie et à haute performance. Ce partenariat favorisera l'innovation qui contribuera de manière significative à l'objectif ambitieux de l'Inde d'atteindre une part de vente de 30 % pour les véhicules électriques d'ici 2030'.





