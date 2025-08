Infineon : efface ses pertes des 1er et 4 août, teste 36E information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 15:40









(Zonebourse.com) - Infineon sauvegarde à 2 reprises consécutivement le support des 33,8E (déjà testé les 2 et 19 juin) et retrace la résistance des 36E testée le 31 juillet avant un décrochage brutal le 1er août et le 4 août (-3,5% puis -2,4%).

Le prochain objectif se situerait vers 37E, ex résistance des 11 et 12 juin.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 35,6200 EUR XETRA +5,53%