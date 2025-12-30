Infineon : attention au triple-top sous 38,6E
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 15:15
Infineon est sur le point de retracer son double-sommet des 38,6E des 20 février et 21 juillet : attention au triple-top sous 38/38,6E (les niveaux du jour sont dans la marge qui permettrait de valider cette figure en cas de rechute à tout moment.
Mais pour qu'une correction en "triple-top" se dessine, il faudrait qu'Infineon casse le support crucial des 31,3E des 4 septembre et 21 novembre : dans ce cas, une rechute sur les "plus bas" de début avril (23,6E le 7/4) pourrait survenir.
