Infineon: accord avec Visteon pour les véhicules électriques 09/05/2025









(CercleFinance.com) - Infineon, le principal fournisseur de semi-conducteurs automobiles, et Visteon Corporation, un leader mondial de l'électronique de cockpit automobile, ont signé un protocole d'accord (MOU) pour faire progresser le développement des motopropulseurs de véhicules électriques de nouvelle génération.



Dans le cadre de cet accord, Infineon et Visteon collaboreront et intégreront des dispositifs de conversion de puissance basés sur des semi-conducteurs Infineon.



'Ces dispositifs offrent une densité de puissance, une efficacité et des performances thermiques accrues, ce qui contribue à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts du système pour les modules de conversion de puissance de nouvelle génération pour le secteur automobile' explique le groupe.



' Visteon est un innovateur reconnu et un adepte précoce des nouvelles technologies, ce qui en fait un partenaire idéal pour nous ', a déclaré Peter Schaefer, directeur des ventes automobiles chez Infineon Technologies.



' Ensemble, nous repousserons les limites de la technologie des véhicules électriques et fournirons des solutions supérieures à l'industrie automobile mondiale. '





