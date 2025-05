Infineon: a reçu une approbation pour l'usine de Dresde information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 16:44









(CercleFinance.com) - Infineon a reçu l'approbation finale pour le financement de sa nouvelle usine à Dresde (Smart Power Fab) de la part du ministère fédéral allemand de l'Économie.



La construction de la Smart Power Fab est l'un des plus grands projets de construction d'Allemagne. La production doit commencer en 2026.



Infineon va agrandir son site afin de répondre à la demande des clients, en matière d'énergies renouvelables, de centres de données et d'électromobilité.



Infineon investira cinq milliards d'euros créant ainsi jusqu'à 1 000 nouveaux emplois. Ce chiffre n'inclut pas les emplois supplémentaires qui seront générés dans l'écosystème d'investissement, indique le groupe.



Infineon investit également à Dresde par le biais de sa participation dans la coentreprise ' European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC)'.



' Nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral allemand, à l'État libre de Saxe et à l'Union européenne pour leur soutien. Les semi-conducteurs que nous fabriquons à Dresde sont notre contribution à rendre les futures chaînes de valeur des principales industries européennes encore plus robustes' a déclaré Jochen Hanebeck, DG d'Infineon.





