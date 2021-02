Clermont-Ferrand, le 10 février 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement, l'industrialisation et la commercialisation de bioprocédés éco responsables pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce aujourd'hui l'obtention d'une subvention de 9,6 M€ pour accompagner son projet d'investissement dans une unité industrielle de production d'Acide Glycolique (AG) en France.



Après l'annonce récente de la production des premiers lots d'acide glycolique d'origine naturelle sur son démonstrateur industriel, METEX met en œuvre un plan d'industrialisation en propre du 1er acide glycolique d'origine naturelle.



Le projet, d'une enveloppe totale estimée aujourd'hui entre 40 et 45 M€, se décompose en deux étapes :

- Les études et les développements nécessaires à la décision d'investissement prévue fin 2021 (choix du site, études d'ingénieries, validation de l'offre commerciale, etc...),

- L'investissement dans la construction et le démarrage de l'outil industriel d'une capacité, dans une première phase, de 2 500t/an.



[...] Pour l'implantation de cette unité, 3 sites géographiques sont actuellement à l'étude : le site de Carling dans la logique de réaliser cet investissement à proximité de l'unité de METEX NØØVISTA, et deux autres sites situés dans le nord de la France.