Indra veut créer 1 500 emplois en Catalogne d'ici 2027

(Zonebourse.com) - Le groupe technologique espagnol prévoit d'accélérer fortement son développement dans la région, avec un objectif de 550 MEUR de chiffre d'affaires annuel et un renforcement de ses activités dans la défense, l'espace et la cybersécurité.

Indra annonce cet après-midi un plan de croissance et d'investissement en Catalogne visant à créer 1 500 emplois d'ici 2027, portant ses effectifs locaux à 5 000 salariés qualifiés. Le groupe prévoit également de multiplier par 1,5 ses ventes dans la région et de gérer plus de 550 MEUR d'activité pour des clients internationaux.

Présenté à Barcelone par le président Ángel Simon et le directeur général José Vicente de los Mozos, ce plan s'articule autour de cinq secteurs prioritaires : l'espace et les communications, la cybersécurité, la cyberdéfense et la sécurité intégrée, les véhicules terrestres et la numérisation de l'industrie et des administrations publiques.

Le groupe a parallèlement signé près de 19 accords avec des PME, startups et centres de recherche spécialisés dans les technologies duales, civiles et militaires, ainsi que dans la cybersécurité et l'espace.

Berenberg positionné à l'achat sur le titre

Un peu plus tôt dans la journée, Berenberg avait confirmé son conseil d'achat sur le titre Indra, avec un objectif de cours inchangé à 70 EUR.

Selon le broker, les investisseurs devraient désormais se recentrer sur l'exécution du carnet de commandes et sur les perspectives d'expansion d'ici la fin de l'année, malgré les incertitudes liées à la gouvernance et au projet de rapprochement avec EM&E.

La note souligne que les résultats du premier trimestre ont été inférieurs aux attentes, principalement dans la Défense, en raison d'une contribution plus faible des programmes PEMs et d'une montée en cadence plus lente chez TESS Defence. Le management anticipe toutefois une accélération de l'activité au cours des prochains mois.

Le groupe a maintenu ses objectifs annuels, visant un chiffre d'affaires supérieur à 7 MdsEUR et un EBIT au-delà de 700 MEUR.

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