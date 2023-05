Indosuez WM : les valorisations des actions européennes restent attrayantes

" Les principaux risques à surveiller restent les tensions sino-américaines, ainsi que les incertitudes persistantes entourant le pic des taux d'intérêt américains et la date à laquelle adviendra le pivot de la Fed " explique Laura Corrieras.

Les actions chinoises restent l'un de ses marchés préférés pour 2023 : elles affichent encore des décotes importantes au vu des valorisations et les révisions de bénéfice par action ont probablement atteint un plancher à la fin 2022.

Elle fait remarquer que les valorisations des actions européennes restent attrayantes, surtout si on les compare à celles des États-Unis. Elles sont légèrement inférieures à la médiane sur 20 ans.

En ce qui concerne la dynamique macroéconomique, Laura Corrieras souligne que les indicateurs sont toujours assez solides en zone euro et que la réouverture des marchés chinois, un catalyseur positif pour les actions européennes depuis le début de l'année devrait continuer à jouer un rôle moteur.

(AOF) - Laura Corrieras, Equity Portfolio Manager chez Indosuez Wealth Management, constate, en ce début de saison de publication des résultats aux Etats-Unis, une certaine prudence, tant de la part des analystes financiers que des entreprises, plus enclines à abaisser leurs perspectives qu’à l’accoutumée.

