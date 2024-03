Indosuez WM : "le marché hypothécaire américain s'est transformé"

"Par conséquent, les consommateurs américains ayant des prêts hypothécaires sont moins sensibles aux fluctuations des taux qu'il y a 15 ans et n'ont peut-être pas modifié leurs habitudes de consommation malgré la hausse de 500 points de base des taux par la Fed", souligne Nicolas Mougeot.

Selon le Bureau of Economic Analysis, le taux d'intérêt effectif sur l'encours de la dette hypothécaire américaine n'est que de 3,8% au même niveau que ceux observés avant la pandémie de Covid-19 et bien inférieur au taux de 7% sur les nouveaux prêts hypothécaires.

Comment expliquer cette force alors que la Fed implémente son resserrement monétaire depuis mars 2022, augmentant ses taux cibles de plus de 5% ?

"Malgré cela, alors que l'inflation diminue, l'économie américaine a progressé de 2,5 % en 2023 et pourrait croître de 3,3 % (en variation trimestrielle annualisée au premier trimestre 2024, selon l'indicateur Nowcast du PIB de la Réserve fédérale de New York", ajoute t-il.

(AOF) - "La Fed semble prête à procéder à un atterrissage en douceur, en maîtrisant l'inflation tout en évitant une récession économique. Cela va à l'encontre des théories économiques suggérant que, pour abaisser l'inflation, les banques centrales relèvent les taux pour augmenter les coûts d'emprunt, réduisant ainsi l'activité économique", souligne Nicolas Mougeot, head of investment strategy & sustainability chez Indosuez Wealth Management.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.