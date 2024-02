Indosuez WM : "l’IA, la solution aux défis mondiaux ?

(AOF) - "L'année 2024 s'annonce pleine de challenges mais également de promesses ; challenge pour les banques centrales qui devront se coordonner afin de piloter au mieux la baisse des taux dans un environnement complexe de soutenabilité de la dette mondiale à 238% du PIB et toujours au-dessus de ses niveaux pré-COVID. Défis également politiques et géopolitiques entre notamment la Chine et les États-Unis surtout si Donald Trump est réélu", note Delphine Di Pizio Tiger, global head of asset management chez Indosuez Wealth Management.

"Mais 2024 sera aussi l'année des promesses de nouvelles technologies et d'accélération de l'intelligence artificielle (IA) dans tous les domaines de la société au service des hommes et de la planète et cela devrait nous offrir de magnifiques opportunités d'investissement. L'IA serait un nouveau terrain d'investissement pour les bâtisseurs de l'avenir", explique l'analyste.

Elle rappelle déjà que l'année 2023 a marqué un tournant concernant l'IA. Même si cela pose des questions d'éthique, la révolution "chatGPT" est disruptive, totalement novatrice et sera probablement source de productivité future.