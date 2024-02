Indosuez WM favorise le segment de la dette subordonnée en zone euro

(AOF) - "Sur les marchés de crédit, l’offre et la demande s’équilibrent sur un début d’année particulièrement chargé en nouvelles émissions. Tous les secteurs se présentent sur le marché pour se financer, ou refinancer de la dette existante. Plus de 50 milliards d’euros ont été présentés aux investisseurs, ce qui fait des premières semaines de 2024 un excellent cru. Aux États-Unis également, si l’on projette sur l’ensemble de l’année les premières tendances, 2024 dépassera la moyenne de ces 10 dernières années", souligne Thomas Giquel, Head of Fixed Income chez Indosuez Wealth Management.

"En zone euro, toujours dans un contexte de volatilité contenue à la fois sur les taux et sur les marchés d'actions, nous favorisons le segment de la dette subordonnée: sélectivité sur les émetteurs, options de rappel à court terme", affirme par ailleurs Thomas Giquel.

"Sur le segment du haut rendement, la baisse des taux combinée à la compression des primes de risque sur novembre et décembre procure une respiration pour les sociétés les plus endettées, leur offrant davantage de marge de manœuvre pour refinancer leur dette existante", ajoute l'analyste.

Enfin, les convictions de l'équipe de gestion d'Indosuez Wealth Management sont inchangées sur les marchés émergents. L'Amérique latine (Brésil, Mexique) présente un couple rendement/risque intéressant, tout en offrant une diversification géographique en dehors des zones de tensions géopolitiques européennes ou du Proche-Orient.