 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 701,81
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Indosuez Wealth Management finalise l’acquisition de Banque Thaler
information fournie par AOF 01/09/2025 à 16:20

(AOF) - Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité en Suisse a finalisé l’acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital. Le projet d’acquisition de Banque Thaler, annoncé le 4 avril 2025, a reçu l’approbation des autorités de surveillance concernées. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement d’Indosuez Wealth Management en renforçant son positionnement sur le marché suisse où la banque est présente depuis 1876.

La fusion juridique des deux entités est prévue d'ici la fin de l'année 2025.

Les clients de Banque Thaler pourront bénéficier d'une gamme de produits et d'expertises enrichie, de la solidité du groupe, de son réseau international, de ses capacités en matière de conseil patrimonial et structuration, de financement, de corporate advisory, de fund servicing et de gestion.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank