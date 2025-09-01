Indosuez Wealth Management finalise l’acquisition de Banque Thaler

(AOF) - Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, annonce que son entité en Suisse a finalisé l’acquisition de Banque Thaler dont elle détient désormais 100% du capital. Le projet d’acquisition de Banque Thaler, annoncé le 4 avril 2025, a reçu l’approbation des autorités de surveillance concernées. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement d’Indosuez Wealth Management en renforçant son positionnement sur le marché suisse où la banque est présente depuis 1876.

La fusion juridique des deux entités est prévue d'ici la fin de l'année 2025.

Les clients de Banque Thaler pourront bénéficier d'une gamme de produits et d'expertises enrichie, de la solidité du groupe, de son réseau international, de ses capacités en matière de conseil patrimonial et structuration, de financement, de corporate advisory, de fund servicing et de gestion.