 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 723,83
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Indonésie-Les étudiants manifestent, malgré la crainte d'une répression
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 11:52

MAKASSAR, INDONÉSIE/JAKARTA, 1er septembre (Reuters) - D es centaines d’étudiants se sont rassemblés lundi dans les grandes villes d’Indonésie, malgré la répression et les violences du week-end qui ont fait huit morts, les plus meurtrières que le pays d’Asie du Sud-Est ait connues depuis plus de vingt ans.

Les manifestations ont débuté il y a une semaine contre les choix budgétaires du gouvernement, notamment les avantages accordés aux législateurs, avant de dégénérer en émeutes et pillages après la mort d’un conducteur de moto-taxi percuté par un véhicule de police.

Les maisons de responsables politiques, dont celle du ministre des Finances, ont été pillées, et des bâtiments publics saccagés ou incendiés, dans le plus grave défi lancé au président Prabowo Subianto depuis son arrivée au pouvoir il y a près d’un an.

Dimanche, Prabowo Subianto a annoncé une réduction des avantages accordés aux législateurs, une concession majeure aux manifestants, tout en avertissant que les forces de sécurité interviendraient avec fermeté pour maintenir l’ordre. La présence massive de l’armée et de la police a poussé certains organisateurs à reporter les rassemblements prévus à Jakarta.

Des groupes d’étudiants se sont néanmoins rassemblés à Jakarta, à Yogyakarta, centre culturel du pays, et à Makassar, où se sont produites les pires violences du week-end, qui ont fait au moins quatre morts dans des incendies criminel et des violences collectives.

Le rassemblement de Makassar s'est déroulé à proximité du bâtiment du parlement local qui a été réduit en cendres vendredi.

"La déclaration du président hier n'a pas tenu compte des demandes des étudiants et de la société civile", a déclaré Syamry, chef d'un groupe d'étudiants de l'université d'État de Makassar, qui a ajouté que les manifestants réclamaient aussi une réforme globale de la police.

Les manifestations et les violences ont ébranlé les marchés, la Bourse perdant plus de 3% à l’ouverture lundi avant de regagner un peu de terrain.

ÉVITER L'ESCALADE

Auparavant, des étudiants et des groupes de la société civile avaient mis fin aux manifestations à Jakarta. Plus de 1.200 manifestants y ont été arrêtés, selon le chef de la police locale.

L'Alliance des femmes indonésiennes, une coalition de groupes de la société civile dirigés par des femmes, a déclaré qu'elle avait reporté les manifestations prévues devant le parlement afin d'éviter toute répression de la part des autorités.

Des groupes d’étudiants ont également reporté une manifestation lundi, citant des conditions "très impossibles".

Des patrouilles de l'armée étaient visibles sur les routes principales de Jakarta lundi. La circulation était peu dense, de nombreuses entreprises autorisant le travail à domicile et les écoles organisant des cours en ligne.

Sur les réseaux sociaux, certains groupes ont mis en garde contre les faux appels à manifester et ont invité les gens à la prudence.

La ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a confirmé sur Instagram avoir été victime de pillages. Elle a appelé à cesser les pillages et présenté des excuses pour les manquements du gouvernement.

Plus de 700 personnes ont été blessées et les dommages aux infrastructures ont été estimés à 3,4 millions de dollars lors des manifestations de la semaine dernière à Jakarta, a déclaré le gouverneur de la capitale Pramono Anung.

Huit personnes sont mortes dans les manifestations, a déclaré lundi le principal ministre de l’Économie, Airlangga Hartarto.

Standard & Poor’s a estimé lundi que les manifestations en Indonésie ne devraient pas menacer la stabilité politique, tout en avertissant contre les ajustements politiques susceptibles d’alourdir la charge fiscale.

"L'un des résultats possibles serait une augmentation des dépenses sociales afin de renforcer le soutien aux groupes à revenus moyens et modestes", indique la note. "Cela pourrait à son tour entraîner une augmentation du déficit budgétaire, qui se rapprocherait de la limite légale de 3% du PIB."

(Reportages de Stanley Widianto, Ananda Teresia, Gayatri Suroyo, et Stefanno Sulaiman à Jakarta, Abd Rahman Muchtar à Makassar ; Version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping lors d'une retransmission d'un sommet à Tianjin, le 1er septembre ( AFP / Pedro PARDO )
    Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie
    information fournie par AFP 01.09.2025 12:19 

    Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants eurasiatiques et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée. ... Lire la suite

  • societe générale (Crédit: John Reynolds / Flickr)
    Société Générale: Deutsche Bank passe à l'achat, avec un objectif relevé
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:16 

    (Zonebourse.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi être passé à un conseil d''achat' sur le titre Société Générale , contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 63 euros. Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Quatre nominations à la direction chez Atos
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:03 

    (Zonebourse.com) - Le groupe de services informatiques Atos Group annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan, dont Florin Rotar comme vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre de son comité exécutif. Dans ses nouvelles ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    BAINS MER MONACO : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 01.09.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank