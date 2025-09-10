Inditex (Zara) annonce une amélioration des ventes au début de la saison d'automne, le titre grimpe

Une femme porte un sac de la chaîne multinationale espagnole de vêtements Zara, à Bilbao

Inditex grimpe en Bourse mercredi après avoir fait état d'une amélioration du démarrage de ses ventes de la saison d'automne, un signe encourageant pour le propriétaire de Zara, aux prises avec ce que son directeur général a qualifié d'"environnement de marché complexe".

Les ventes pour la période du 1er août au 8 septembre ont bondi de 9% en termes corrigés des variations monétaires, en accélération après une croissance de 5,1% sur le premier semestre.

Vers 08h20 GMT, l'action Inditex grimpait d'environ 7,3% à 45,76 euros.

Le bon démarrage du troisième trimestre a compensé la performance décevante enregistrée au 31 juillet, les ventes étant ressorties à 10,08 milliards d’euros (11,81 milliards de dollars) sur la période, en-deçà des 10,26 milliards attendus par les analystes selon les estimations LSEG.

"Même sans tenir compte de l'impact monétaire, la croissance des ventes a été légèrement inférieure à nos prévisions", a déclaré Sara Herrando Deprit, analyste chez Kutxabank Investment.

Elle ajoute cependant que "le second semestre est crucial pour Inditex, c'est donc un signe encourageant que la croissance des ventes commence à s'accélérer légèrement".

"Les résultats du premier semestre sont solides et les ventes satisfaisantes dans un environnement complexe", a déclaré le directeur général Oscar Garcia Maceiras dans un communiqué.

Aux États-Unis, la hausse des droits de douane imposés par le président Donald Trump a conduit de nombreux détaillants à relever leurs prix pour compenser la hausse des coûts. Une enquête de PwC a montré que les dépenses de consommation pour la période des fêtes devraient connaître leur plus forte baisse depuis la pandémie, accentuant la pression sur le secteur.

Depuis janvier, le titre Inditex a reculé de 14%, les investisseurs redoutant un ralentissement après quatre années de croissance annuelle à deux chiffres.

Le bénéfice net semestriel a augmenté de 0,8% à 2,79 milliards d’euros.

Outre Zara, Inditex détient Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius et Oysho. Le groupe a continué de gagner des parts de marché depuis la pandémie, selon Euromonitor, tandis que son concurrent H&M peine à croître.

(Rédigé par Helen Reid, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)