Inditex: résultat net en hausse de 54% au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Au premier trimestre 2023, Inditex a continué d'afficher une performance opérationnelle solide.



Les collections printemps/été ont été bien accueillies. Les ventes ont augmenté de +13% par rapport au 1er trimestre 2022 pour atteindre 7,6 milliards d'euros. Les ventes ont été positives dans toutes les zones géographiques. A taux de change constant, elles ont augmenté de 15%.



Le bénéfice brut a augmenté de 14% pour atteindre 4,6 milliards d'euros. La marge brute a atteint 60,5% (+34 points de base par rapport au 1T2022).



L'EBITDA a augmenté de 14% à 2,2 milliards d'euros. L'EBIT a augmenté de 43% à 1,5 milliard d'euros et le PBT de 52% à 1,5 milliard d'euros.



Le résultat net a augmenté de 54 % pour atteindre 1,2 milliard d'euros. La position de trésorerie nette a augmenté de 14 % pour atteindre 10,5 milliards d'euros.



Le conseil d'administration d'Inditex proposera à l'assemblée générale annuelle un dividende de 1,20 E pour l'exercice 2022.



Inditex continue d'entrevoir de fortes opportunités de croissance. ' Les ventes en magasin et en ligne à taux de change constant entre le 1er mai et le 4 juin 2023 ont augmenté de 16 % par rapport à la même période en 2022.'





