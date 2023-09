Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Inditex: résultat net accru de 40% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 09:55

(CercleFinance.com) - Inditex recule de plus de 2% à Madrid, après la publication par le groupe textile d'un résultat net en hausse de 40% à 2,5 milliards d'euros et d'un EBITDA en croissance de près de 16% à 4,7 milliards, au titre de son premier semestre comptable (clos fin juillet).



L'Espagnol, qui exploite notamment l'enseigne de vêtements Zara, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 13,5% à près de 16,9 milliards d'euros (+16,6% à changes constants), avec une amélioration de sa marge brute de 27 points de base à 58,2%.



Revendiquant un bon accueil de la collection automne-hiver, ainsi qu'une croissance de 14% de ses ventes à changes constants entre le 1er août et le 11 septembre, Inditex confirme viser une stabilité (à plus ou moins 0,5 point) de sa marge brute annuelle.